Мобилизованных хотят освободить от транспортного налога

Таким образом хотят расширить список льгот для граждан, призванных по частичной мобилизации.

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Заморозить начисление транспортного налога мобилизованным гражданам на время несения службы предложил депутат Госдумы Василий Власов. Об этом он написал в письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина, копия письма есть в распоряжении RT.

Он отметил, что поступает много предложений о расширении льгот для граждан, призванных по частичной мобилизации. В том числе и об отмене транспортного налога в связи с невозможностью использования автомобиля в период прохождения военной службы.

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«Учитывая актуальность выработки дополнительных мер поддержки граждан, прошу вас оценить целесообразность отмены транспортного налога в период прохождения военной службы в рамках частичной мобилизации», — говорится в письме депутата.