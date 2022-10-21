Россия и Белоруссия создадут общий грузовик — журнал За рулем

Россия и Белоруссия создадут общий грузовик

Это будет тягач, но есть ли у него перспективы в нашей стране?

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Российская компания «Сберавтотех» («дочка» Сбера) и белорусский МАЗ подписали договор о разработке и запуске серийного производства беспилотного тягача, пишут «Известия». Стоимость проекта эксперты оценивают в 5–8 млн евро в год.

Ранее «Сбер» тестировал свои системы беспилотного вождения только на легковых автомобилях Kia Ceed в Москве. Теперь решено пойти по иному пути: не дорабатывать стандартную машину, а проектировать другую, сразу беспилотную уже на стадии конвейера.

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Первой моделью должен стать новейший двухосный магистральный седельный тягач МАЗ-54402L.

Подробностей проекта создатели не раскрывают, но известно, что беспилотный тягач планируют поставлять на белорусский и российский рынки, при этом готовы к заказам и из других стран СНГ.

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Почему «Сбер» выбрал именно МАЗ, неясно, тем более что белорусское предприятие активно занялось беспилотными разработками только в 2021 году. Однако представитель МАЗа сообщил, что завод уже цифровизировал системы управления разных моделей грузовой и пассажирской техники и выпустил компоненты, которые обеспечат подключение машин к системам автономного управления.

Что касается создания беспилотных грузовиков, то сейчас это очень перспективное направление. С развитием проекта беспилотного логистического коридора (БЛК) на трассе Москва — Санкт-Петербург (М-11) беспилотные тягачи будут крайне востребованным транспортом на рынке.



Фото: Depositphotos

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