АВТОВАЗ объявил фотоконкурс для автомобилистов с питомцами

До 30 октября нужно прислать фотографию того, как вы путешествуете на Ладе со своим питомцем.

Материалы по теме Китайцы хотят продавать авто в России без посредников

Отечественный производитель запустил в соцсетях конкурс для клиентов марки Lada. Пресс-служба автогиганта сообщает, что участники смогут «выиграть ценный и полезный приз». А именно — подарочный сертификат на определенную сумму.

У конкурса есть четкий свод правил. Если вкратце, то в комментариях к посту ВКонтакте нужно прикрепить фотографию, которая показывает, как вы путешествуете на автомобиле Lada со своим питомцем. Еще одно важное условие: надо быть подписанным на официальное сообщество бренда в ВК.

Известно, что конкурс продлится недолго — до 30 октября. В первые двое суток количество конкурсных фотографий исчислялось уже десятками штук.

Фото: vk.com/lada