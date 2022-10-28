Какая нам польза от дорожных камер: факты и цифры

Прилетел очередной штраф с камеры? Рассказываем, почему это хорошо.

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30 октября в этом году отмечается День автомобилиста, и накануне праздника руководитель ЦОДД Михаил Кизлык дал интервью телеканалу «Москва 24».

Дептранс Москвы отмечает:

сейчас в столице работает 3,8 тысячи самых современных камер фотовидеофиксации;

на тех участках, где установлены камеры, аварийность снижается на 30%.

А еще это эффективное средство борьбы с угонами: благодаря камерам число автомобильных краж в Москве сократилось в семь раз по сравнению с показателями 2015 года.

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