Эксперты подсчитали, во сколько обходится подготовка авто к зиме — журнал За рулем

Эксперты подсчитали, во сколько обходится подготовка авто к зиме

По сравнению с прошлым годом рост незначительный.

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Средний чек автомобилиста на подготовку машины к зиме составил в октябре 5,7 тыс. рублей, говорится в совместном исследовании онлайн-сервиса «СберАвто» и ресурса «Чек Индекс». По сравнению с прошлым годом «подготовительный зимний пакет» вырос всего на 3%.

Больше всего — на 34% — выросли затраты на покупку аккумулятора.

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А вот объем продаж автомобильных шин снизился: на 38% в сентябре и на 39% в октябре. Как отмечается в исследовании, это связано с долгим сроком эксплуатации резины — 4–5 лет, отмечают «Известия».

Фото: depositphotos.com / За рулем

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