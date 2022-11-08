Сломанный круиз-контроль заставил водителя два часа ехать по трассе на скорости 126 км/ч — журнал За рулем

Сломанный круиз-контроль заставил водителя два часа ехать по трассе на скорости 126 км/ч

На всем пути его сопровождали полицейские.

Материалы по теме
Параллельный импорт работает? Нашлась замена Hyundai Solaris

Точно не известно, что стало причиной поломки системы круиз-контроля у китайского водителя, но из-за этого он был вынужден два часа ехать по людной трассе на скорости 126 км/ч. После того как он понял, что с его машиной что-то не то, он сообщил об этом по телефону полицейским.

Столкновения с другими участниками дорожного движения ему удалось избежать благодаря усилиям полицейских, «расчищавших» для него дорогу. Остановить несущееся не сбавляя скорости авто удалось лишь на крутом подъеме с помощью инженера, дающего инструкции китайцу по телефону.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоРано или поздно это случится с вами в лифте

Позже мужчина признался, что причиной выхода из строя круиз-контроля мог стать пролитый на руль чай с молоком, сообщает Asia One.

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Фото: depositphotos.com

Наше новое видео
Тест нового китайского кроссовера Skywell ET5
Nissan снаружи, «китаец» внутри — тест нового российского автомобиля
Китайский кроссовер Omoda C5: первый тест-драйв

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров434
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: