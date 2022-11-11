Не забудьте съездить с детьми на «Ёлку телеканала „Мульт“

Показ представлений стартует в столичном «Крокусе» уже с 24 декабря.

Все звездные бренды и знакомые персонажи телеканала соберутся в Crocus City Hall с 24 декабря 2022 года по 7 января 2023 года. Шоу создано продюсерским центром «Седьмая Радуга» совместно с ВГТРК и детским телеканалом МУЛЬТ.

Сюжет «Ёлки телеканала „Мульт“ развернется в Мультимире, где соберется сильная и дружная команда: Сказочный патруль, Кощей, Ми-ми-мишки, Лео и Тиг, Кошечки-Собачки и главный зимний волшебник Дед Мороз.

Зрителей ждут интерактивные игры, невероятные визуальные спецэффекты и незабываемые впечатления для всей семьи.

Яркое и познавательное путешествие в мир мультипликации состоится благодаря привлечению новых профессионалов высочайшего класса.

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В портфолио команды «Ёлки в Крокусе» порядка 800 шоу, которые посетило более 6 500 000 зрителей. Создатели обещают, что шоу 2022–2023 будет особенным благодаря новационным сценическим технологиям, великолепным костюмам и сотням артистов в команде.

Билеты уже можно приобрести на сайте 7-raduga.ru.

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«За рулем» можно смотреть на YouTube .