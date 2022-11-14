Без Мазды: стало известно, что будет с заводом во Владивостоке

Простаивать ему не придется, у «Соллерса» есть на него планы.

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«Соллерс авто» в 2023 году перезапустит автомобильный завод во Владивостоке и начнет выпуск новой модельной линейки. О серьезных планах предприятия говорит то, что будут сохранены коллектив и площадка, сокращений рабочих не планируется.

Временно на заводе введут режим простоя, однако он не коснется сотрудников, задействованных в поддержании площадки и запуске нового проекта. По мере готовности к старту производства будет привлекаться незадействованный персонал, сообщает ТАСС.

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Профильные министерства регионального правительства постоянно на связи с руководством «Мазда Соллерс». Зампред правительства Приморья Николай Стецко считает, что для успешного экономического будущего проекта есть объективные предпосылки: расположение вблизи ключевых логистических точек и активный спрос на производимую продукцию (автомобили).

Впрочем, пока неясно, какие именно машины здесь намерены выпускать. Ранее здесь собирали седан Mazda 6 и кроссоверы CX-5, CX-9.

Напомним, японская Mazda ранее решила передать всю свою долю в ООО «Мазда Соллерс» компании по производству и продаже автомобилей во Владивостоке ПАО «Соллерс» за 1 евро. Между тем, расходы, связанные с продажей своей доли в СП, компания оценила в 82 млн долларов.

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