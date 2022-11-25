Мы выяснили, какие водители на дороге самые наглые

Есть мнение, что автомобиль — своего рода продолжение его хозяина и так же неплохо характеризует его, как, например, одежда.

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Мигают фарами, подрезают, спешат по обочине или пытаются втиснуться там, где места впритык или где их не пропускают. Конечно, наглецов полно и в жизни, поэтому неудивительно, что свою манеру поведения они не меняют и садясь за руль.

Каждый водитель, исходя из личного опыта, знает, от каких автомобилей на дороге лучше держаться подальше. Вот что думают об этом наши читатели.

Нахальные водители чаще всего ездят на дорогих кроссоверах и внедорожниках — считают 28% наших читателей, ответ «молодежь на „ушатанных“, ржавых Ладах» выбрали почти столько же — 27%. В том, что среди водителей такси много наглецов, уверены 22% опрошенных, а вот с наглостью водителей каршеринга сталкивались всего 14% опрошенных.

В опросе, проведенном «За рулем» и аналитическим агентством «Автостат», участвовало 1180 человек.

Мнение эксперта

Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы агентства «Автостат»:

Лично меня больше всего раздражают те водители, которые, заняв среднюю или левую полосу, еле плетутся и создают тем самым помехи другим участникам движения. Причем среди них, к примеру, немало дедушек, которые, впервые сев за руль еще в 70-х или 80-х годах, привыкли к тому, что они одни на дороге, а других машин там нет. Если не можешь ехать со средней скоростью потока — уйди в правый ряд!

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Впрочем, как бы нагло ни вели себя другие, сохраняйте спокойствие и холодную голову. Эмоции за рулем — не лучший союзник, а конфликты на дорогах нередко имеют неблагоприятные последствия — как для людей, так и для машин.

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«За рулем» не призывает делать далекоидущих выводов из результатов опроса, ведь очевидно, что манера езды зависит не столько от машины, сколько от «прокладки» между рулем и сиденьем.



Фото: Depositphotos

Инфографика: «За рулем»