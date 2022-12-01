В олимпиаде «Безопасные дороги» участвовали почти 4,5 млн школьников

Ученики 1-9-х классов проверили свои знания о правилах поведения на дорогах.

С 1 по 27 ноября при поддержке нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на образовательной платформе Учи.ру прошла Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги».

Олимпиаду проводят уже третий год подряд, и с каждым разом она наращивает свою популярность.

Марат Хуснуллин, заместитель председателя Правительства РФ:

Именно поэтому проведение олимпиады «Безопасные дороги», целью которой является повышение знаний школьников о мерах безопасности на дорогах, получило большой отклик среди детей и родителей.

Более 4 миллионов 458 тысяч учащихся 1-9-х классов по всей стране приняли участие в онлайн-олимпиаде в 2022 году, что на 700 тысяч больше, чем в предыдущем.



Задания олимпиады охватывали правила дорожного движения как для пешеходов, так и для водителей транспортных средств. В 2022 году в нее включены задачи про средства индивидуальной мобильности: самокаты, гироскутеры, которые с каждым годом становятся все популярнее.

Организаторы ежегодно анализируют статистику прохождения олимпиады и выделяют вопросы, которые вызвали наибольшие затруднения.

Так, в прошлом году самыми сложными для школьников оказались задания на знание правил движения во дворе и на велосипеде. Поэтому в этом сезоне задания дополнили и разработали специальные обучающие упражнения на эти темы.

Олег Понарьин, генерал-майор полиции, заместитель начальника ГУОБДД МВД России:

У олимпиады — онлайн-формат, это ее особенность и несомненное преимущество, так как позволяет расширить географию потенциальных участников, а сам процесс обучения детей основам безопасного поведения на дорогах делает ненавязчивым.

Рад, что, кроме нашей основной целевой аудитории — несовершеннолетних, в олимпиаду активно включились педагоги и родители, которые помогали детям в подготовке к ней. Целенаправленное просвещение в вопросах безопасности дорожного движения способствует достижению «нулевой» смертности на дорогах.

Забота и знания снижают риски

Дети регулярно ходят в школу, посещают внеклассные мероприятия и досуговые учреждения, и задача специалистов — сделать их маршруты безопаснее. С начала запуска нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в российских регионах отремонтировано более 3 тысяч участков дорог, ведущих к детским учреждениям.

Рядом со школами, детскими садами, домами творчества дорожники обустраивают пешеходные переходы, модернизируют светофоры, устанавливаются ограждения и т.д. А если еще дети знают и соблюдают правила дорожного движения, риск попасть в неприятную ситуацию становится минимальным.

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Организаторами олимпиады выступили Министерство транспорта Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации совместно с Министерством просвещения Российской Федерации и АНО «Национальные приоритеты».

«За рулем» можно смотреть на YouTube .

Источник: ГИБДД

Фото: Depositphotos