Чуть не снес ребенка на переходе! Всё не так, как кажется — журнал За рулем

Чуть не снес ребенка на переходе! Всё не так, как кажется

На первый взгляд, видео демонстрирует геройский поступок, если не учитывать один нюанс: в кадре отец и сын, которые заранее договорились о своих действиях.

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В Белоруссии ребенок пересекал дорогу на пешеходном переходе, не видя, как справа на него летит кроссовер. Одновременно с другой стороны шел мужчина, который верно оценил обстановку.

Взрослый резко метнулся к мальчику и утащил его с дороги. Доли секунды отделяли обоих от аварии, которая могла бы закончиться трагедией. Автомобиль пронесся мимо. Но это лишь начало истории...

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Видео попало в соцсети завирусилось настолько, что включилось местное ГАИ. Правоохранители нашли автора ролика. Самое интересное, что ролик оказался постановочным. Семья решила снять видео, чтобы побудить водителей соблюдать ПДД:


Источник: auto.onliner.by

Фото: YouTube

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