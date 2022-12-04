Чуть не снес ребенка на переходе! Всё не так, как кажется

На первый взгляд, видео демонстрирует геройский поступок, если не учитывать один нюанс: в кадре отец и сын, которые заранее договорились о своих действиях.

Материалы по теме Из-за чего происходят аварии? Названы все главные причины

В Белоруссии ребенок пересекал дорогу на пешеходном переходе, не видя, как справа на него летит кроссовер. Одновременно с другой стороны шел мужчина, который верно оценил обстановку.

Взрослый резко метнулся к мальчику и утащил его с дороги. Доли секунды отделяли обоих от аварии, которая могла бы закончиться трагедией. Автомобиль пронесся мимо. Но это лишь начало истории...

Видео попало в соцсети завирусилось настолько, что включилось местное ГАИ. Правоохранители нашли автора ролика. Самое интересное, что ролик оказался постановочным. Семья решила снять видео, чтобы побудить водителей соблюдать ПДД:

«За рулем» можно читать и в Телеграм .

Источник: auto.onliner.by

Фото: YouTube