Чуть не снес ребенка на переходе! Всё не так, как кажется

В Белоруссии ребенок пересекал дорогу на пешеходном переходе, не видя, как справа на него летит кроссовер. Одновременно с другой стороны шел мужчина, который верно оценил обстановку.
Взрослый резко метнулся к мальчику и утащил его с дороги. Доли секунды отделяли обоих от аварии, которая могла бы закончиться трагедией. Автомобиль пронесся мимо. Но это лишь начало истории...
Видео попало в соцсети завирусилось настолько, что включилось местное ГАИ. Правоохранители нашли автора ролика. Самое интересное, что ролик оказался постановочным. Семья решила снять видео, чтобы побудить водителей соблюдать ПДД:
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Источник: auto.onliner.by
Фото: YouTube
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