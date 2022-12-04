АВТОВАЗ готовит особую версию Нивы — журнал За рулем

АВТОВАЗ готовит особую версию Нивы

Ее разработали в рамках партнерства с «Континентальной хоккейной лигой» (КХЛ).

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Lada Niva Travel — очень подробный тест

Поклонникам хоккея представят особую модификацию кроссовера Lada Niva Travel.

Внедорожник дополнят символикой КХЛ и специальными аксессуарами. Какими именно? Это станет известно позднее. Подробности серии и сроки запуска объявят дополнительно.

АВТОВАЗ готовит особую версию Нивы

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Во время хоккейного чемпионата Ниву выставят на спортивных объектах.

В то же время другая модель Niva Legend станет частью регулярной программы выезда на лед «Встреча легенд».

Источник: autostat.ru

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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