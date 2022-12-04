АВТОВАЗ готовит особую версию Нивы

Ее разработали в рамках партнерства с «Континентальной хоккейной лигой» (КХЛ).

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Поклонникам хоккея представят особую модификацию кроссовера Lada Niva Travel.

Внедорожник дополнят символикой КХЛ и специальными аксессуарами. Какими именно? Это станет известно позднее. Подробности серии и сроки запуска объявят дополнительно.

Во время хоккейного чемпионата Ниву выставят на спортивных объектах.

В то же время другая модель Niva Legend станет частью регулярной программы выезда на лед «Встреча легенд».

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Источник: autostat.ru

Фото: АВТОВАЗ