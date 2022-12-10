Грузовик рухнул прямо на место предыдущей аварии (видео) — журнал За рулем

Грузовик рухнул прямо на место предыдущей аварии (видео)

Вот к чему приводит езда по скользкой дороге.

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Калифорния после дождя напоминала декорации к фильму «Черный пес». В одном из трех случившихся в штате ДТП грузовик буквально сполз с развязки и упал на обломки автомобилей, разбитых в прошлой аварии.

Автомобиль потерял управление и перевернулся через ограждение, приземлившись на объездные дороги для грузовиков.

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На месте падения уже стояли побитая буровая установка, внедорожник и другие машины. После этих происшествий троих доставили в больницу. На месте столкновений разлилось 150 литров бензина, поэтому пришлось вызывать бригаду для уборки топлива. Причиной аварий называют дожди.


Источник: ABCNews

Фото: YouTube

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