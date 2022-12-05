Променял жизнь на фото в соцсети: подробности страшной аварии

За секунду до... Мотоциклист снял летящий в него пикап

24-летний водитель Lexus опубликовал в соцсетях фотографию приборной панели автомобиля, где стрелка спидометра оказалась на отметке 200 км/ч.

Через 20 минут его машина врезалась в столб. Удар был такой силы, что шансов выжить у водителя не было.

Возврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?

Произошло это в деревне Ижора Ленинградской области ранним утром.

Пока доподлинно не известно, именно ли превышение скорости явилось причиной трагедии.

Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.