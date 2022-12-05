Променял жизнь на фото в соцсети: подробности страшной аварии — журнал За рулем

Променял жизнь на фото в соцсети: подробности страшной аварии

Автомобилист из Ленинградской области разогнался до запредельной скорости.

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24-летний водитель Lexus опубликовал в соцсетях фотографию приборной панели автомобиля, где стрелка спидометра оказалась на отметке 200 км/ч.

Через 20 минут его машина врезалась в столб. Удар был такой силы, что шансов выжить у водителя не было.

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Произошло это в деревне Ижора Ленинградской области ранним утром.

Пока доподлинно не известно, именно ли превышение скорости явилось причиной трагедии.

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Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: 78.ru

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