Cтолик с мотором Ferrari V12 по цене нового Chevrolet. Как вам такое?

Этот V12 лучше было бы оставить в машине.

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12-цилиндровый двигатель, конечно, не идеален для журнального столика, просто из-за габаритов. Но если предмет мебели должен выглядеть роскошно, то бренд Ferrari — прекрасный выбор. Итальянцы известны тем, что разрабатывают и производят не только особенно мощные, но и очень элегантные по форме двигатели V12.

Вот почему мотор Ferrari V12 был использован для создания предмета мебели, который Sotheby's выставил на аукцион 10 декабря 2022 года в Майами.

Этот агрегат был хромирован для своей «второй карьеры». Четыре кронштейна для столешницы из закаленного стекла вырастают из выпускных коллекторов. Кронштейны регулируются по высоте, так что стол можно использовать как сидя, так и стоя.

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Аукционный дом Sotheby's рассчитывал продать стол Ferrari V12 за 30 тыс. долларов, а в итоге он ушел за 60 тысяч. Таким образом, обошелся почти во столько же, сколько новенький Chevrolet Corvette 2023 года — его цена составляет 64 500 долларов.

Кстати, от мотора V12 осталась только оболочка, внутри все вычищено, чтобы облегчить конструкцию. Любопытно, что когда этот предмет мебели только обсуждали, он вызывал острое неприятие у автомобилистов, которые сочли, что деградация мощного мотора в предмет мебели унижает его.

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Источник: hotcars.com



Фото: Sotheby's





