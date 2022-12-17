Разогнавшаяся фура сносит будку пограничников (видео)

ДТП произошло в Ленобласти.

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На въезде в поселок Лебяжье водитель грузовика с прицепом, пытаясь уклониться от столкновения с легковушкой, свернул в будку погранслужбы.

Будке досталось по полной программе. Огромную машину замедлил бетонный блок. Водитель грузовика не пострадал. К счастью, в разрушенной постройке никого не оказалось.

Комментаторы в сети сначала обвинили во всем водителя притормозившего седана, посчитав, что именно это спровоцировало аварию. Однако зоркие наблюдатели заметили, что у будки стоял знак «Стоп-контроль» (3.17.3), поэтому остановиться нужно было и грузовику. Последствия — на видео.

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Источник: 47.ру

Фото: ТАСС/Интерпресс/Евгений Асташенков