223 года назад «пыхтящий дьявол» совершил свою первую поездку

Это был первый паровой автомобиль в истории. Правда, просуществовал он всего 3 дня.

17 декабря 1801 года английский изобретатель Ричард Третивик впервые проехался на «Пыхтящем дъяволе». Это был первый дорожный локомотив, работающий на паровом двигателе.

В канун Рождество машина перевезла шесть пассажиров по Фор-стрит, а затем поднялась на Кэмборн-Хилл.

Через три дня машина сломалась. Операторы отправились в трактир выпить и съесть жареного гуся. Огонь в печи горел, пар выкипел и в итоге остались от «Пыхтящего дьявола» только обгоревшие обломки. Изобретенная Третивиком паровая карета применения не нашла — была дороже и медленнее лошадей. Но его разработки использовали другие изобретатели.

На видео вы можете видеть современную реконструкцию той первой паровой машины.

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Источник: britannica.com

Фото: YouTube