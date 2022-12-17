223 года назад «пыхтящий дьявол» совершил свою первую поездку

17 декабря 1801 года английский изобретатель Ричард Третивик впервые проехался на «Пыхтящем дъяволе». Это был первый дорожный локомотив, работающий на паровом двигателе.
В канун Рождество машина перевезла шесть пассажиров по Фор-стрит, а затем поднялась на Кэмборн-Хилл.
Через три дня машина сломалась. Операторы отправились в трактир выпить и съесть жареного гуся. Огонь в печи горел, пар выкипел и в итоге остались от «Пыхтящего дьявола» только обгоревшие обломки. Изобретенная Третивиком паровая карета применения не нашла — была дороже и медленнее лошадей. Но его разработки использовали другие изобретатели.
На видео вы можете видеть современную реконструкцию той первой паровой машины.
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Источник: britannica.com
Фото: YouTube
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