Автовладельцы рассказали, какую онлайн-платформу считают самой безопасной — журнал За рулем

Автовладельцы рассказали, какую онлайн-платформу считают самой безопасной

В исследовании приняли участие свыше трех тысяч респондентов из разных регионов России.

Материалы по теме
Выяснилось, в каких регионах семьям доступнее покупка нового автомобиля

Самой безопасной онлайн-платформой для автовладельцев, по опросу агентства «Автостат», признана Авито Авто, за нее с возможностью множественного выбора из предложенных вариантов ответа проголосовала почти половина (47,2%) опрошенных.

На втором месте платформа Auto.ru (45,9%), на третьем — Drom.ru (29,9%). Показатели каждой из оставшихся платформ (CarPrice, Car.ru, Bibika.ru) составили менее 10%.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДКак комплексные решения для автопарков упрощают работу?

Самой популярной базой данных по истории владения автомобилями с пробегом признан государственный ресурс ГИБДД — 39,1%, а среди негосударственных сервисов это Автотека. Ее указали 23,4% респондентов.

Другие сервисы проверки расположились следующим образом:

  • Про Авто (от Авто.ру) — 15,3%
  • База ФССП (судебные приставы) — 14,7%
  • Номерограм (VIN.drom.ru) — 9,4%
  • Автокод (avtokod.ru) — 5,5%.

Материалы по теме
Что будет с ценами в начале 2023 года: нас ждут сюрпризы

Проведенный летом 2022 года опрос показал, что чаще всего объявления о продаже автомобилей собственники размещают на Авито Авто (67,2%).

Фото: Depositphotos

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Тест китайского кроссовера Exeed TXL на плохих дорогах
Новичок «китаец» против бывалого «японца» — обычный тест с неожиданными результатами
Соллерс Арго и Атлант из Елабуги: без китайцев не обошлось

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров65
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: