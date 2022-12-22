Автовладельцы рассказали, какую онлайн-платформу считают самой безопасной

Самой безопасной онлайн-платформой для автовладельцев, по опросу агентства «Автостат», признана Авито Авто, за нее с возможностью множественного выбора из предложенных вариантов ответа проголосовала почти половина (47,2%) опрошенных.
На втором месте платформа Auto.ru (45,9%), на третьем — Drom.ru (29,9%). Показатели каждой из оставшихся платформ (CarPrice, Car.ru, Bibika.ru) составили менее 10%.
Самой популярной базой данных по истории владения автомобилями с пробегом признан государственный ресурс ГИБДД — 39,1%, а среди негосударственных сервисов это Автотека. Ее указали 23,4% респондентов.
Другие сервисы проверки расположились следующим образом:
- Про Авто (от Авто.ру) — 15,3%
- База ФССП (судебные приставы) — 14,7%
- Номерограм (VIN.drom.ru) — 9,4%
- Автокод (avtokod.ru) — 5,5%.
Проведенный летом 2022 года опрос показал, что чаще всего объявления о продаже автомобилей собственники размещают на Авито Авто (67,2%).
- Привлекательность и доверие: почему их теряют бренды из недружественных стран.
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Фото: Depositphotos
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