Автовладельцы рассказали, какую онлайн-платформу считают самой безопасной

В исследовании приняли участие свыше трех тысяч респондентов из разных регионов России.

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Самой безопасной онлайн-платформой для автовладельцев, по опросу агентства «Автостат», признана Авито Авто, за нее с возможностью множественного выбора из предложенных вариантов ответа проголосовала почти половина (47,2%) опрошенных.

На втором месте платформа Auto.ru (45,9%), на третьем — Drom.ru (29,9%). Показатели каждой из оставшихся платформ (CarPrice, Car.ru, Bibika.ru) составили менее 10%.

Самой популярной базой данных по истории владения автомобилями с пробегом признан государственный ресурс ГИБДД — 39,1%, а среди негосударственных сервисов это Автотека. Ее указали 23,4% респондентов.

Другие сервисы проверки расположились следующим образом:

Про Авто (от Авто.ру) — 15,3%

База ФССП (судебные приставы) — 14,7%

Номерограм (VIN.drom.ru) — 9,4%

Автокод (avtokod.ru) — 5,5%.

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Проведенный летом 2022 года опрос показал, что чаще всего объявления о продаже автомобилей собственники размещают на Авито Авто (67,2%).

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