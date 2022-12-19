Выяснилось, в каких регионах семьям доступнее покупка нового автомобиля

Лидером по доступности автомобилей в России стал Ямало-Ненецкий автономный округ.

Материалы по теме Новых иномарок хватит только на месяц продаж. К чему готовиться?

Менее 20% российских семей могут позволить себе купить новый автомобиль за 900 тысяч рублей (это теперь бюджетный!), свидетельствует исследование РИА Новости.

В 2021 году недорогой автомобиль оценивался в 700 тысяч рублей, таким образом, снижение доступности (на 1,3 пп.) во многом связано с ростом цен на машины почти на 30%.

Эксперты оценили возможности регионов по доле семей, имеющих возможность купить в кредит и содержать недорогой новый автомобиль (900 000 рублей). Возможность приобрести новую машину выше у жителей северных регионов, а ниже — у кавказских.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 56,9%.

Далее пятерка регионов выстроилась следующим образом (в %):

Чукотский автономный округ — 48,9

Магаданская область — 44,2

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — 40,4

Ненецкий автономный округ — 38,1.

Материалы по теме Дилеры Казахстана и Белоруссии отказываются продавать автомобили россиянам

То, что в Топ-5 вошли исключительно северные регионы, эксперты связывают с высоким уровнем зарплат и значительной долей семей, состоящих из молодых работников без детей, что снижает семейные траты на текущее потребление.

Москва и Санкт-Петербург в этом рейтинге заняли лишь 6-е и 10-е места.

На последней строчке рейтинга (85-е место) расположилась Ингушетия, где лишь 2,6% семей могут позволить себе приобрести новый автомобиль за 900 тысяч рублей.

Также невысоки возможности у следующих регионов:

Чечня — 2,8%

Кабардино-Балкария — 4,3%,

Дагестан — 4,4%

Калмыкия — 4,9%.

***

Для оценки региональных различий по доступности покупки нового автомобиля эксперты провели исследование и составили рейтинг регионов по доле семей, которые могут позволить себе приобрести новую машину в кредит и оплачивать текущие расходы, связанные с ее эксплуатацией.

Топ-5 бэушек в ноябре: наша Lada среди «азиатов».

«За рулем» можно смотреть на YouTube .

Источник: РИА Новости



Фото: Depositphotos

