Выяснилось, в каких регионах семьям доступнее покупка нового автомобиля

Менее 20% российских семей могут позволить себе купить новый автомобиль за 900 тысяч рублей (это теперь бюджетный!), свидетельствует исследование РИА Новости.
В 2021 году недорогой автомобиль оценивался в 700 тысяч рублей, таким образом, снижение доступности (на 1,3 пп.) во многом связано с ростом цен на машины почти на 30%.
Эксперты оценили возможности регионов по доле семей, имеющих возможность купить в кредит и содержать недорогой новый автомобиль (900 000 рублей). Возможность приобрести новую машину выше у жителей северных регионов, а ниже — у кавказских.
Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 56,9%.
Далее пятерка регионов выстроилась следующим образом (в %):
- Чукотский автономный округ — 48,9
- Магаданская область — 44,2
- Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — 40,4
- Ненецкий автономный округ — 38,1.
То, что в Топ-5 вошли исключительно северные регионы, эксперты связывают с высоким уровнем зарплат и значительной долей семей, состоящих из молодых работников без детей, что снижает семейные траты на текущее потребление.
Москва и Санкт-Петербург в этом рейтинге заняли лишь 6-е и 10-е места.
На последней строчке рейтинга (85-е место) расположилась Ингушетия, где лишь 2,6% семей могут позволить себе приобрести новый автомобиль за 900 тысяч рублей.
Также невысоки возможности у следующих регионов:
- Чечня — 2,8%
- Кабардино-Балкария — 4,3%,
- Дагестан — 4,4%
- Калмыкия — 4,9%.
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Для оценки региональных различий по доступности покупки нового автомобиля эксперты провели исследование и составили рейтинг регионов по доле семей, которые могут позволить себе приобрести новую машину в кредит и оплачивать текущие расходы, связанные с ее эксплуатацией.
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Источник: РИА Новости
Фото: Depositphotos
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