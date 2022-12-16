Новых иномарок хватит только на месяц продаж. К чему готовиться?

На российских складах осталось около 20–30 тыс. новых машин иностранных брендов.

В течение 2022 года из России ушло 45 автомобильных брендов, сейчас в стране функционируют всего 14 производителей, из них три отечественных и 11 китайских.

Моделей средней ценовой категории бредов Kia, Hyundai, Toyota, Renault, Volkswagen у дилеров почти нет, в основном остались дорогие китайские модели. С учетом объемов текущих продаж нынешних запасов хватит максимум на месяц. Параллельный импорт автомобилей удовлетворить спрос россиян пока не может, а внутреннее производство автомобилей китайских брендов увеличивается медленно.

Дефицит новых машин в следующем году может достичь миллиона штук, предполагают эксперты.

Сегодня по стране функционирует около 3 тыс. автоцентров, и в 2023-м большинство может остаться с пустыми складами.

Эксперты подсчитали, что дефицит может составить около 1,1 млн автомобилей, и в основном бюджетных брендов. Импортировать такие автомобили дилерам сейчас просто невыгодно. Из-за трудных путей поставок и высокой пошлины цена на дешевый автомобиль поднимается как минимум на 10%, и люди не готовы переплачивать.

Параллельный импорт пока не заработал так, как хотелось бы. Через него к нам попадают единицы машин.

В условиях дефицита китайцы повысили цены — сейчас их автомобили можно приобрести за 2–3 млн рублей, это дорого.

На что надеяться

В ближайшие месяцы дефицит сохранится. Из того, что будет выпущено АВТОВАЗом, «Москвичом», ввезено из Китая и с помощью параллельного импорта в течение следующего года, наберется максимум 750 тыс. новых машин.

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В будущем году авторынку остается надеяться, что ВАЗ, ГАЗ и УАЗ смогут увеличить свои производственные мощности и навязать конкуренцию китайским брендам. Потому что только это поможет снизить цены на машины.

Ближе к весне 2023 года станет понятнее, какими брендами и в какой степени заполнится российский рынок.

Дилеры Казахстана и Белоруссии неохотно продают машины россиянам.



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Источник: «Известия»



Фото: Александр Демьянчук/ТАСС