Solaris снова в России: за сколько можно купить

Седаны Hyundai Accent стали доступны для заказа у российских дилеров и частных продавцов. По сути, это популярный в России Solaris, который в Казахстане, откуда и привозят автомобили, собирают под названием Accent.
Покупатель может выбрать Accent с дизельным двигателем 1,4 л мощностью 100 л. с. или с бензиновым объемом 1,6 л, мощностью 123 л. с. Коробка передач тоже на выбор — механика или 6-ступенчатый автомат.
Цены варьируются от 1,6 до 1,9 млн рублей.
Завод южнокорейской марки в Санкт-Петербурге, на котором собирались Hyundai Solaris, сейчас находится в простое, на предприятии начался процесс увольнения работников.
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Источник: Российская газета
Фото: Hyundai