Стало известно, будет ли АВТОВАЗ выпускать Duster под маркой Lada — журнал За рулем

Стало известно, будет ли АВТОВАЗ выпускать Duster под маркой Lada

Французский концерн Renault не против. Но российскому автопроизводителю в данный момент это невыгодно.

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Российский потребитель не увидит кроссовер Renault Duster под брендом Lada. Как сообщил президент АВТОВАЗА Максим Соколов, компания не планирует возобновлять его производство.

Он отметил, что французская сторона не запрещает выпускать свои автомобили в России, но сейчас это экономически целесообразно.

Для производства Duster необходимо организовать глубокую локализацию, на что требуются большие средства. Поэтому в компании приняли решение сосредоточиться на других, более рентабельных проектах.

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Renault продала российские активы и покинула рынок в мае прошлого года. Производство всех моделей бренда в России больше не ведется, а сервисное обслуживание уже проданных и еще продаваемых машин взял на себя АВТОВАЗ.

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Источник: Российская газета

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

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Отзывы о Renault Duster (25)

Renault 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.

Недостатки:

неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.

Комментарий:

Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету

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