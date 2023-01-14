В Югре полиция спасла дальнобойщика от мороза

В начале января на многие российские территории обрушились суровые морозы. Но регион, о котором пойдет речь, холода в принципе покидают довольно редко.

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Местный климат, «помноженный» на общий погодный тренд последних дней, дал довольно жесткий результат. На 53-м километре трассы Нягань — Талинка в ХМАО-Югра не повезло водителю КАМАЗа — грузовик сломался и замер на обочине.

Столбик термометра в тот день остановился на отметке «минус 36». Самостоятельно справиться с поломкой шофер не смог и принялся жечь вещи из автомобиля, чтобы хоть как-то противостоять холодам. На счастье, неподалеку оказались инспекторы ДПС на патрульном автомобиле, которые и выручили мужчину из беды.

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Источник: ВКонтакте / Главная дорога

Фото: Управление МВД РФ по Ханты-Мансийскому АО — Югре