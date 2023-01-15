Ребенок показал, как не надо очищать снег с машины (видео)

Отцу придется платить внушительную сумму.

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В Англии после обильного снегопада машины покрыло густым слоем снега. Автовладелец Хамфри Гримметт никогда не забудет это событие.

Все дело в том, что его семилетний сын решил помочь папе убрать снег с автомобиля во дворе. Правда, он выбрал не совсем правильный инструмент.

Это была не щетка, а тяжелая совковая лопата. С помощью камеры видеонаблюдения отец увидел, чем воспользовался малыш. Хотя намерение мальчугана было благим, ущерб, нанесенный кузову, составил 1000 евро (порядка 73 тысячи рублей). Капот был расцарапан напрочь.

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Источник: El Pais

Фото: YouTube