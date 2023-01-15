Ребенок показал, как не надо очищать снег с машины (видео) — журнал За рулем

Ребенок показал, как не надо очищать снег с машины (видео)

Отцу придется платить внушительную сумму.

Материалы по теме
Дерзкий вор снимает фары с Порше за 10 секунд (видео)

В Англии после обильного снегопада машины покрыло густым слоем снега. Автовладелец Хамфри Гримметт никогда не забудет это событие.

Все дело в том, что его семилетний сын решил помочь папе убрать снег с автомобиля во дворе. Правда, он выбрал не совсем правильный инструмент.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДД«За рулем» обзавелся стикерами в Viber

Это была не щетка, а тяжелая совковая лопата. С помощью камеры видеонаблюдения отец увидел, чем воспользовался малыш. Хотя намерение мальчугана было благим, ущерб, нанесенный кузову, составил 1000 евро (порядка 73 тысячи рублей). Капот был расцарапан напрочь.


Источник: El Pais

Фото: YouTube

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023


Наше новое видео
12 литров на сотню это много? Тест Haval Dargo
Москвич 3: все подробности и первый тест!
2 российские новинки, которые заменят Ford

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров437
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: