Специалист рассказал, что делать, чтобы машина зимой не плесневела

В салоне копится влага, в которой кроется главная опасность.

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Зимой в автомобиле могут появиться затхлый запах, грибок и плесень. Эксперт «За рулем» Вячеслав Землянцев объяснил, как этого избежать.

Главное — не копить в салоне влагу. Она чревата не только запахами, но и обледенением замков и уплотнителей дверей.

В сильный снегопад нужно оббивать обувь от снега, прежде чем поставить ноги в машину. Пассажиров тоже лучше попросить обстучать заснеженные ботинки.

Помогает и настройка климатической системы: функция сушки воздуха. Если же такой у вас нет, полезно ночью оставить автомобиль в гараже, приоткрыв двери для вентиляции. А если паркуетесь на улице, опустите стекла на некоторое время, чтобы салон остыл и проветрился, а уже после этого закрывайте окна и машину на ночь.

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