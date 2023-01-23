Mazda CX-9 2022 года: предложение дилеров — журнал За рулем

Mazda CX-9 2022 года: предложение дилеров

Теперь и этот автомобиль представлен на онлайн-площадках и сайтах ритейлеров, правда, цены кусаются.

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Новенький Mazda CX-9 2022 года с самым маленьким пробегом (всего 6 км) мы нашли на сайте крупного дилера. Автомобиль оснащен 2,5-литровым двигателем мощностью 231 л.с. и 6-ступенчатой коробкой-автомат.

Утверждается, что он прошел диагностику по 147 пунктам, и на него сам ритейлер предоставляет пожизненную гарантию, а заводская гарантия действует до января 2024 года. Оценил свой товар дилер в 5 525 000 рублей.

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Mazda CX-9 2022 года: предложение дилеров

В автомобиле установлен 2-зонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, задний и передний парктроники, камера заднего вида, есть подогрев всех сидений, вентиляция передних сидений, люк, обогрев рулевого колеса, датчики дождя и света, а также система контроля слепых зон и распознавания дорожных знаков.

Справка

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В начале ноября компания Mazda ушла с российского рынка, передав группе «Соллерс» свою долю в СП по выпуску автомобилей на заводе «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке. Ранее на предприятии собирали кроссоверы Mazda CX-9, Mazda CX-5 и седан Mazda6.

Сейчас дилеры завозят автомобили самостоятельно, используя механизм параллельного импорта.

Источник: Favorit Motors

Фото: Depositphotos

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Отзывы о Mazda CX-9 (1)

Mazda 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Легковая управляемость, мощность, великолепный полный привод (для снега и льда, по грязи не езжу), комфорт, очень умеренный расход топлива (11.7 л в смешанном цикле, но без пробок), эргономика, она просто красивая!

Недостатки:

Багажник низковат из-за сильно скошенного заднего стекла.

Комментарий:

Машина, может быть, и не самая практичная в своем классе. Зато точно самая стильная и дарит массу удовольствия от вождения в любом стиле.

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