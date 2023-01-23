Mazda CX-9 2022 года: предложение дилеров

Новенький Mazda CX-9 2022 года с самым маленьким пробегом (всего 6 км) мы нашли на сайте крупного дилера. Автомобиль оснащен 2,5-литровым двигателем мощностью 231 л.с. и 6-ступенчатой коробкой-автомат.
Утверждается, что он прошел диагностику по 147 пунктам, и на него сам ритейлер предоставляет пожизненную гарантию, а заводская гарантия действует до января 2024 года. Оценил свой товар дилер в 5 525 000 рублей.
В автомобиле установлен 2-зонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, задний и передний парктроники, камера заднего вида, есть подогрев всех сидений, вентиляция передних сидений, люк, обогрев рулевого колеса, датчики дождя и света, а также система контроля слепых зон и распознавания дорожных знаков.
Справка
В начале ноября компания Mazda ушла с российского рынка, передав группе «Соллерс» свою долю в СП по выпуску автомобилей на заводе «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке. Ранее на предприятии собирали кроссоверы Mazda CX-9, Mazda CX-5 и седан Mazda6.
Сейчас дилеры завозят автомобили самостоятельно, используя механизм параллельного импорта.
- Параллельный импорт: о чем следует помнить покупателям таких машин.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Источник: Favorit Motors
Фото: Depositphotos
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