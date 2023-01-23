В России проведут отзывную кампанию для некоторых марок автомобилей

Отзыву подлежат более 47 тыс. машин.

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Автомобили марок Lexus и Toyota отзывают в России для перепрограммирования модуля передачи данных. По сообщению Росстандарта, программа мероприятий, начавшаяся 20 января 2023 года, представлена ООО «Тойота Мотор», являющимся официальным представителем изготовителя Lexus, Toyota на российском рынке.

«Существует вероятность того, что в случае серьезной аварии автомобиль не сможет принять обратный вызов от автоматизированной информационной системы экстренного реагирования при авариях. А также на некоторых автомобилях существует вероятность того, что самые последние данные о местоположении автомобиля могут быть не сохранены, если зажигание включается в течение нескольких минут после его выключения», — пояснили в пресс-службе Росстандарта.

Владельцы подлежащих отзыву автомобилей будут уведомлены об этом письмом или по телефону. Также владельцы авто могут самостоятельно узнать определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код собственного автомобиля с перечнем на сайте Росстандарта. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Источник: Росстандарт

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