Вездеход «Бурлак» будут производить серийно — журнал За рулем

Вездеход «Бурлак» будут производить серийно

Собран русский «танк» из отечественных комплектующих.

Материалы по теме
Красивый или практичный? Тест доступных (ну, почти!) кроссоверов

Производство российского автомобиля-амфибии «Бурлак» планируется вывести на полную мощность уже в следующем году. А разработал автомобиль путешественник и охотник Алексей Макаров.

Высота машины — 3,2 метра. Гигантские колеса позволяют передвигаться по любой местности — хоть по рыхлому снегу, хоть по болоту, хоть по воде. Вес «Бурлака» — 7 тонн, запас хода рассчитан на 700 км.

Вездеход «Бурлак» будут производить серийно

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

«Мне хотелось иметь машину, на которой можно свободно поехать в тундру, где нет дорог, заночевать. Автомобиль я принципиально собирал из отечественных деталей. Дизайн разрабатывал с акцентом на удобство. Разработка оказалась удачной, и мне стали поступать заказы на производство таких машин. Справиться с выпуском в одиночку было не под силу, появился завод. Сейчас выпуск „Бурлака“ пока невелик — всего три машины в месяц», — рассказал конструктор.

Автомобиль пришелся по нраву нефтяникам и геологам. Он может перевозить 3 тонны груза, а с прицепом — 5,5 тонны.

Источник: Вечерняя Москва

Фото: «Вездеходы Макарова», Борис Урванцев и Алексей Китаев

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Серийный кроссовер из СССР (не Нива!) — тест «За рулем»
Как в России собирают Haval Jolion: репортаж с завода
Тест «американской Нивы» (+ видео)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров108
Оцените материал
0:—1

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: