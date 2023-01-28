Вездеход «Бурлак» будут производить серийно

Собран русский «танк» из отечественных комплектующих.

Производство российского автомобиля-амфибии «Бурлак» планируется вывести на полную мощность уже в следующем году. А разработал автомобиль путешественник и охотник Алексей Макаров.

Высота машины — 3,2 метра. Гигантские колеса позволяют передвигаться по любой местности — хоть по рыхлому снегу, хоть по болоту, хоть по воде. Вес «Бурлака» — 7 тонн, запас хода рассчитан на 700 км.

«Мне хотелось иметь машину, на которой можно свободно поехать в тундру, где нет дорог, заночевать. Автомобиль я принципиально собирал из отечественных деталей. Дизайн разрабатывал с акцентом на удобство. Разработка оказалась удачной, и мне стали поступать заказы на производство таких машин. Справиться с выпуском в одиночку было не под силу, появился завод. Сейчас выпуск „Бурлака“ пока невелик — всего три машины в месяц», — рассказал конструктор.

Автомобиль пришелся по нраву нефтяникам и геологам. Он может перевозить 3 тонны груза, а с прицепом — 5,5 тонны.

Источник: Вечерняя Москва

Фото: «Вездеходы Макарова», Борис Урванцев и Алексей Китаев