Самый дорогой в мире Pontiac «ушел» с молотка

Он является одной из семи выпущенных машин с автоматической коробкой передач.

На площадке Mecum Auction продан редчайший Pontiac GTO Judge Ram Air IV Convertible. За 1,1 млн долларов покупатель приобрел автомобиль, объединяющий один из экземпляров малой серии модели конкретной модификации со статусом автомобиля, одержавшего немало побед и завоевавшего массу наград на различных конкурсах классических машин.

Сам по себе Pontiac GTO не является редкостью, но на аукцион был выставлен кабриолет с 370-сильным двигателем Ram Air IV V и автоматической трансмиссией. Таких было выпущено всего семь экземпляров.

Покупателем редкого автомобиля стало частное лицо.

Источник: Mecum

Фото: Mecum Auction