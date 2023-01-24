Дешевле Лады Весты: в Россию начали поставлять новую модель Toyota — журнал За рулем

Дешевле Лады Весты: в Россию начали поставлять новую модель Toyota

Автомобили появились у дилеров.

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На официальных сайтах дилеров и их страницах в классифайдах появились предложения о продаже новых минивэнов Toyota Sienta. Автомобиль привезут из Японии, и он будет с правым рулем.

При этом новые Toyota Sienta стоят от 850 тыс. рублей, машины с минимальным пробегом (до 4 тыс. км) на 100 тыс. рублей дешевле. Таким образом, цена на японский минивэн почти на 500 тыс. рублей меньше, чем на отечественную Ладу Весту, которую дилеры предлагают в минимальной комплектации за 1,2 млн рублей.

Дешевле Лады Весты: в Россию начали поставлять новую модель Toyota

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Toyota Sienta оснащается 120-сильной гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового бензинового мотора, который сочетается с вариатором.

Третье поколение Toyota Sienta было представлено в Японии в августе 2022 года, со сменой генерации модель перешла на модульную платформу TNGA-B, на которой также базируются Yaris и Yaris Cross.

Источник: Газета.ru

Фото: Toyota

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