Дешевле Лады Весты: в Россию начали поставлять новую модель Toyota

На официальных сайтах дилеров и их страницах в классифайдах появились предложения о продаже новых минивэнов Toyota Sienta. Автомобиль привезут из Японии, и он будет с правым рулем.
При этом новые Toyota Sienta стоят от 850 тыс. рублей, машины с минимальным пробегом (до 4 тыс. км) на 100 тыс. рублей дешевле. Таким образом, цена на японский минивэн почти на 500 тыс. рублей меньше, чем на отечественную Ладу Весту, которую дилеры предлагают в минимальной комплектации за 1,2 млн рублей.
Toyota Sienta оснащается 120-сильной гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового бензинового мотора, который сочетается с вариатором.
Третье поколение Toyota Sienta было представлено в Японии в августе 2022 года, со сменой генерации модель перешла на модульную платформу TNGA-B, на которой также базируются Yaris и Yaris Cross.
Источник: Газета.ru
Фото: Toyota
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