Растут как на дрожжах: количество китайских автодилеров в России увеличилось в 1,5 раза

Все остальные зарубежные автобренды сократили свою дилерскую сеть.

По состоянию на середину января 2023 года общее количество официальных дилеров китайских марок в России составило 1053 ед. — на 330 дилеров, или на 46%, больше, чем в январе 2022-го. На сегодняшний день у китайских брендов самое большое количество дилеров в России.

У европейских автобрендов, которые ранее лидировали на рынке, остался 721 дилер (на 163 меньше, чем годом ранее).

В стране также насчитывается 518 дилеров японских брендов, их количество сократилось на 145 единиц. Дилеров корейских марок стало меньше всего на три единицы и сейчас их в России 396. Число американских сократилось существеннее — на 109 единиц и, таким образом, их осталось в стране 24.

Количество дилеров российских марок увеличилось на 34 — до 452. Всего в России числится 3164 автодилера (на 56 меньше, чем год назад).

Источник: «Автостат»

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