Европейским запчастям найдена хорошая альтернатива

Малайзия нацелилась на увеличение поставок автозапчастей в Россию, и эксперты считают это хорошим знаком. По мнению директора по сервису сети автосалонов Fresh Auto Александра Носко, рост экспорта автозапчастей из Малайзии может позитивно изменить весь авторынок России.
Он отметил, что малайзийские поставщики комплектующих для автопрома считаются одними из наиболее надежных и качественных производителей не только в России, но и по всему миру.
Как считает эксперт, малайзийские комплектующие вполне могут заменить ушедшие бренды из Европы.
«Вполне возможно, что увеличение экспорта позитивно повлияет на весь рынок, но все зависит от конечной цены, однако, на мой взгляд, это хорошая альтернатива европейским брендам», — заключил Носко.
Источник: Известия
Фото: «За рулем»
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