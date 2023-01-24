Как не стать жертвой нечестных выездных шиномонтажников — журнал За рулем

Как не стать жертвой нечестных выездных шиномонтажников

Такой вид услуг набирает популярность в России.

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У водителя не всегда есть возможность доехать до шиномонтажа, если вдруг случилась какая-то проблема с колесом. И тогда на помощь придет мобильный шиномонтаж: надо лишь набрать номер телефона компании и подождать помощи.

Но на пути могут попасться нечестные сотрудники шиномонтажа, которые хитрят, завышают цены, навязывают ненужные услуги.

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Автоэксперт Игорь Шагапов советует в первую очередь обратить внимание на цену: у порядочных фирм цена за саму работу будет такой же, как и при обращении в сервис. Дополнительно придется оплатить лишь выезд мастеров на место.

«Средняя стоимость за вызов выездного шиномонтажа составляет 500–1000 рублей, в ночное время такса выше. Но иногда шиномонтажники навязывают ненужные услуги, берут деньги за невыполненные работы, заменяют детали старыми или обманывают, что заменили детали, а по факту работы не производились», — предупреждает эксперт.

Шагапов советует, прежде чем вызывать мастеров, изучить отзывы о фирме на сторонних ресурсах и отдать предпочтение компаниям, давно работающим на рынке.

Также стоит внимательно следить за тем, что делает мастер, чтобы потом не платить за неоказанные услуги и неустановленные детали, добавил эксперт.

Источник: Автокод

Фото: depositphotos.com

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