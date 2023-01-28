Какая щетка нужна для чистки машины от снега и льда: поверьте, это важно

Правильный «инструмент» должен и чистить эффективно, и лакокрасочное покрытие не портить.

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Переменчивость зимней погоды заставляет автомобилистов то счищать с машины сугробы, то отковыривать ледяную корку. И здесь без «правильной» щетки не обойтись.

При выборе щетки в первую очередь стоит обратить внимание, что для крупных кроссоверов и внедорожников лучше всего подходят удлиненные варианты, а для седанов и хэтчбеков достаточно будет инструмента длиной 50–70 сантиметров.

Не стоит выбирать какую-то «нанощетку»: чем проще конструкция, тем дольше она прослужит. Длина щетинок тоже имеет значение — достаточно пяти сантиметров, так как слишком длинные ворсинки будут плохо очищать кузов. Ворс должен быть умеренно жестким, чтобы он не только эффективно убирал снег, но и не вредил ЛКП.

Если щетка доукомплектована скребком, это поможет очистить машину ото льда. При этом лучше выбирать скребок из поликарбоната и с шипами.

И не забудьте про правила очистки автомобиля: ото льда следует избавляться только после предварительного обдува стекол из дефлекторов или пары минут их подогрева, а кузов следует очищать только чистой щеткой.

Источник: iReactor

Фото: VK