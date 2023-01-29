Nissan удивил коллаборацией с… кроссовками

Дизайн автомобиля на базе Nissan Kicks e-Power 4WD выполнен в стиле кроссовок New Balance 327. На правой стороне автомобиля виднеется логотип New Balance, а на левой — огромное лого Nissan Kicks 327 Edition.
Автомобиль имитирует популярную пару кроссовок вплоть до деталей: культовой белой подошвы, язычка, шнуровки на крыше и даже покрытия, по текстуре похожего на замшу кроссовок New Balance.
Необычный Nissan Kicks 327 Edition, созданный при участии New Balance, станет частью экспозиции Nissan Crossing в Токио. Кроме того, Nissan и New Balance объявили о запуске розыгрыша, главным призом которого станет кроссовер Nissan Kicks e-Power 4WD.
Источник: Motor1
Фото: Nissan
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