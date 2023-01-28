Не можете зарегистрировать авто в ГИБДД: проверьте, может, для этого есть основания

После покупки поставить машину на учет надо в течение 10 суток.

Материалы по теме Назван недорогой, но ОЧЕНЬ проблемный кроссовер

Специалист сервиса по подбору и проверке б/у авто «Автокод» Илья Юров предупредил, что у ГИБДД есть законные основания отказать в постановке транспортного средства на учет. Причины для отказа закреплены в ст. 20 ФЗ «О государственной регистрации ТС».

«ГИБДД не поставит машину на учет при наличии запрета на регистрационные действия от ФССП. Такое может быть, если бывший собственник авто задолжал по алиментам, штрафам ГИБДД, коммунальным и иным платежам. Пока продавец не выплатит долги и не снимет запреты, покупатель не сможет перерегистрировать машину на себя», — отмечает автоэксперт.

Также в регистрации авто откажут, есть машина находится в розыске. Несовпадение VIN-кода на ТС с тем, что указан в документах, тоже законная причина для отказа. В обоих случаях автомобиль у покупателя еще и изымут, чтобы провести проверку.

Лизинговую и кредитную машину поставить на учет тоже не получится, дополнил эксперт.

Также откажут в регистрационных действиях, если автомобиль снят с учета после утилизации, если изменена конструкция ТС, но эти изменения не зарегистрированы в ГИБДД.

Источник: Автокод

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»