Фиктивный автосалон обогатил мошенников на круглую сумму

Одна из участниц преступного сообщества предстанет перед судом. Организатор в розыске.

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В Санкт-Петербурге будут судить местную жительницу, которая вместе с подельником, признанным организатором преступления, участвовала в схеме хищения автомобилей с использованием поддельного автосалона.

Злоумышленники изготовили подложные учредительные документы, копии печатей и вывески с названием реально существующего автоцентра, чтобы действовать от его имени. Также они арендовали офисное помещение.

Действовали мошенники с размахом: с продавцами автомобилей, которых они находили по частным объявлениям, они заключали агентский договор, забирали машину с документами. Понятно, что ни денег, ни автомобиля владелец больше не видел.

Как установили следователи, таким образом удалось похитить 11 машин. Еще с двух человек была взята предоплата якобы для бронирования подходящего варианта.

Общая сумма ущерба составила 8 млн рублей.

Источник: МВД Медиа