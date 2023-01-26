Что будет с ценами на бензин после 5 февраля: прогноз экономиста — журнал За рулем

Что будет с ценами на бензин после 5 февраля: прогноз экономиста

С этой даты вводится эмбарго на поставки нефти из РФ в Евросоюз.

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Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец выразил уверенность, что эмбарго на импорт в Евросоюз российских нефтепродуктов не скажется на ценах на топливо внутри России.

Он пояснил, что стоимость топлива для потребителя меняется лишь в рамках договоренностей, которые существуют между нефтяными компаниями и государством.

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В то же время рост цен на бензин реален, и связан он будет с инфляцией.

«По прогнозам Центробанка на начавшийся год, инфляция составит порядка 5–7%, значит, и повышение цен на бензин будет в пределах этой величины. Это будет растянуто по времени. Если говорить про рядового потребителя, то серьезных изменений ожидать не стоит», — успокоил экономист.

Источник: Радио Sputnik

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

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