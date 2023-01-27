Правнук основателя Toyota покидает пост руководителя компании — журнал За рулем

Правнук основателя Toyota покидает пост руководителя компании

Он занимал эту должности почти 14 лет.

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Акио Тойода объявил об уходе с поста президенты Toyota. На посту его сменит 53-летний Цунэхару Сато, а Акио Тойода перейдет на должность председателя совета директоров компании.

«Я пришел к этому решению, потому что считаю, что лучший способ ускорить трансформацию Toyota — стать председателем и поддержать нового президента», — заявил Тойода.

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Его преемник Цунэхару Сато сказал, что «как инженер он давно занимается созданием автомобилей».

«Я люблю строить автомобили. Вот почему я хочу быть „президентом, который продолжает создавать автомобили“, — отметил он.

Акио Тойода, покинувший пост президента корпорации, является правнуком основателя Toyota Сакичи Тойода, который начал бизнес с производства ткацких станков, и внуком Киитиро Тойода, который принял решение переориентировать семейный бизнес на производство автомобилей.


Источник: Toyotatimes

Фото: EPA/TASS

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