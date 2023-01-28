Чем опасно употребление энергетиков за рулем — журнал За рулем

Чем опасно употребление энергетиков за рулем

Нарколог предупредил о серьезных последствиях.

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Несмотря на то что энергетические напитки считаются бодрящим напитком, их употребление водителем крайне нежелательно. По мнению психотерапевта-нарколога Станислава Грувмана, увлечение или зависимость от энергетиков может стать причиной сонливости, судорог, а иногда и сердечного приступа. Все это в результате увеличивает риск попасть в ДТП.

«Кофеин, входящий в состав большинства энергетиков, блокирует аденозиновые рецепторы, которые отслеживают утомляемость человека. Продолжительное его воздействие заставляет организм вырабатывать все больше и больше гормона аденозина, как раз отвечающего за чувство сонливости и усталости. В итоге водитель при употреблении подобных напитков может неожиданно для себя погрузиться в сон, что чревато аварийной ситуацией на дороге», — объяснил нарколог.

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Эксперт добавил, что при употреблении энергетиков у водителя могут возникнуть проблемы с дыханием, судороги, агрессия и психоз, а также проблемы с сердцем, которые могут закончиться приступом и смертью.

Источник: Газета.ru

Фото: Unsplash

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