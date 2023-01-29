Renault и Nissan пересмотрят свое партнерство — журнал За рулем

Renault и Nissan пересмотрят свое партнерство

Об этом будет объявлено 6 февраля 2023 года.

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Согласно сообщениям иностранных СМИ, два человека, знакомые с вопросом, недавно сообщили, что французский автопроизводитель Renault и его японский партнер Nissan планируют официально объявить о реструктуризации альянса 6 февраля 2023 года в Лондоне.

Руководители обеих компаний созвали заседание совета директоров альянса, которое прошло по видеосвязи 26 января 2023 года. Переговоры же о реструктуризации велись в течение нескольких последних месяцев.

По словам одного из источников, встреча 26 числа прошла очень хорошо. Но есть некоторые детали, которые необходимо урегулировать.

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«На сегодняшний день нельзя сказать, что обе стороны достигли соглашения», — заявил анонимный инсайдер. Также он добавил, что между сторонами диалога нет серьезных разногласий.

Renault хочет, чтобы Nissan инвестировала в свой новый бизнес по производству электромобилей, в то время как Nissan хочет, чтобы Renault, его крупнейший акционер, продал ей часть своей доли в Nissan, сделав их альянс более равноправным.

Ожидается, что две компании объявят о пяти совместных проектах по перезапуску альянса: производство, технологии и расширение рынка, включая наращивание своего присутствия в Индии. Генеральный директор Renault де Мео ранее заявлял, что компания предложила Nissan сотрудничество по 10–15 проектам.

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Также Renault недавно объявила о партнерстве с такими компаниями, как Zhejiang Geely Holding Group и полупроводниковым гигантом Qualcomm. Кроме того, найден крупный инвестор для разработки бензиновых двигателей и гибридных технологий — государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Aramco.

Nissan, тем временем, обеспокоен тем, что технологии, разработанные совместно с Renault, могут попасть к партнерам Renault. Но, как рассказал инсайдер, проблема Nissan уже решена.

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