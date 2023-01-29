Renault и Nissan пересмотрят свое партнерство

Об этом будет объявлено 6 февраля 2023 года.

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Согласно сообщениям иностранных СМИ, два человека, знакомые с вопросом, недавно сообщили, что французский автопроизводитель Renault и его японский партнер Nissan планируют официально объявить о реструктуризации альянса 6 февраля 2023 года в Лондоне.

Руководители обеих компаний созвали заседание совета директоров альянса, которое прошло по видеосвязи 26 января 2023 года. Переговоры же о реструктуризации велись в течение нескольких последних месяцев.

По словам одного из источников, встреча 26 числа прошла очень хорошо. Но есть некоторые детали, которые необходимо урегулировать.

«На сегодняшний день нельзя сказать, что обе стороны достигли соглашения», — заявил анонимный инсайдер. Также он добавил, что между сторонами диалога нет серьезных разногласий.

Renault хочет, чтобы Nissan инвестировала в свой новый бизнес по производству электромобилей, в то время как Nissan хочет, чтобы Renault, его крупнейший акционер, продал ей часть своей доли в Nissan, сделав их альянс более равноправным.

Ожидается, что две компании объявят о пяти совместных проектах по перезапуску альянса: производство, технологии и расширение рынка, включая наращивание своего присутствия в Индии. Генеральный директор Renault де Мео ранее заявлял, что компания предложила Nissan сотрудничество по 10–15 проектам.

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Также Renault недавно объявила о партнерстве с такими компаниями, как Zhejiang Geely Holding Group и полупроводниковым гигантом Qualcomm. Кроме того, найден крупный инвестор для разработки бензиновых двигателей и гибридных технологий — государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Aramco.

Nissan, тем временем, обеспокоен тем, что технологии, разработанные совместно с Renault, могут попасть к партнерам Renault. Но, как рассказал инсайдер, проблема Nissan уже решена.