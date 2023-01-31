Вместо дворников: российские улицы будет убирать электрический беспилотник — журнал За рулем

Вместо дворников: российские улицы будет убирать электрический беспилотник

Компьютерное зрение поможет технике ориентироваться в пространстве.

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Шустрые беспилотные доставщики еды на улицах мегаполисов уже давно никого не удивляют. А совсем скоро мы увидим, как дороги от снега и грязи чистит беспилотный автомобильчик. Разработали его в российской компании «Автономика» и назвали «Пиксель».

Компактное автономное устройство, оборудованное электродвигателем, практически полностью состоит из отечественных элементов. В движение Пиксель приводит электромотор, который позволяет машине выполнять работу практически бесшумно. Конструкция техники предусматривает смену необходимого оборудования. К примеру, транспорт можно оснастить уборочной щеткой или пылесосом.

Вместо дворников: российские улицы будет убирать электрический беспилотник

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Как отмечают в компании, машина была изготовлена для зарубежного заказчика, но сначала решено было протестировать ее на московских улицах.

«Умная» коммунальная машина за счет системы компьютерного зрения сможет легко ориентироваться в пространстве, объезжая препятствия. Более того, искусственный интеллект способен и самообучаться.

Вместо дворников: российские улицы будет убирать электрический беспилотник

Источник: Смотрим.ру

«Автономика», VK, Unsplash, АГН «Москва»

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