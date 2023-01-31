Глава АВТОВАЗа рассказал, что значит работать в «режиме подвига»

Потрясения начала года, возможно, не пережила бы ни одна крупная международная автомобильная компания, рассказал в интервью изданию «Деловой Петербург» глава АВТОВАЗа Максим Соколов.
Среди «непростых» факторов для автогиганта он назвал уход контролирующего (около 14 лет акционера) — группы Renault, приход нового состава топ-менеджмента и беспрецедентное санкционное давление на нашу страну.
2022-й
Перед уходом акционеры Renault направили в Минпромторг прогноз развития АВТОВАЗа. Считалось, что конвейеры будут остановлены примерно до мая 2023 года, а убыток по итогам года составит как минимум 30 млрд рублей.
Однако новому руководству удалось включиться в процесс максимально быстро, с июня по август запустили две конвейерные линии на площадке в Тольятти и восстановили производство моделей Granta, Niva Legend и Niva Travel. К концу августа вышли на полную рабочую неделю, а с начала сентября ряд сборочных производств перешел на шестидневку.
2023-й
«Режим подвига» сохранится и в текущем году, многие иностранные компании отказываются от сотрудничества (не с АВТОВАЗом, но с Россией) по политическим соображениям, возникают проблемы с поставками автокомпонентов.
Но вазовцы по-прежнему собраны и уверены в своих силах. Хотя понятно, что блокирование поставки почти любого из автокомпонентов, а их в современном автомобиле только крупных около 2,5 тыс., может привести к остановке конвейера, а значит, и к снижению плановых показателей.
- На АВТОВАЗе определились с планами до 2025 года.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Источник: «Деловой Петербург»
Фото: Depositphotos
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