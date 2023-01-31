Белоруссии Александр Лукашенко, который находится с государственным визитом в Зимбабве, подарил президенту страны Эммерсону Мнангагве трактор Belarus 92s для личного подсобного хозяйства.
А в ответ получил чучело льва — царя зверей и одного из самых сильных животных Африки.
Произошло это на церемонии передачи зимбабвийским аграриям белоруской сельхозтехники.
В своей речи Лукашенко поблагодарил американцев и весь западный мир за то, что они ввели санкции, иначе в страну поставляли бы не белорусские тракторы, а американские и немецкие.
В 2020 году в фермерские хозяйства Зимбабве Белоруссия поставила более 1,8 тыс. тракторов и около 80 зерноуборочных комбайнов.
Вторым траншем в страну в течение 1,5 лет завезут белорусской техники на 66 млн долларов: это более 3,7 тыс. единиц тракторов и 60 комбайнов для местных фермеров.
Кроме того, в Зимбабве эксплуатируется карьерная техника БЕЛАЗ, и в ближайшее время в страну приедут еще 30 самосвалов этой марки.
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Источник, фото: агентство БелТА
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