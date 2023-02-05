Зима, дача, компания из нескольких веселых мужчин выбралась на окрестные холмы покататься на снегоходах... Что же может пойти не так? Давайте начистоту: в таких ситуациях почти всегда что-то идет не так. Заметим, что сама местность не очень располагает катаниям на мототехнике — торчащими из земли обломками деревьев усеян довольно сложный рельеф.
Все идет неплохо, пока катающийся сохраняет осторожность и поддерживает невысокую скорость движения — его реакции хватает, чтобы сообразить, что произойдет дальше. Но, опьяненный ездой, снежными брызгами, ревом мотора и криками друзей, он открывает газ... Кульминация ждет нас на последних секундах ролика. Они же расскажут нам, что, к счастью, все закончилось хорошо.
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Видео: ВКонтакте / Главная дорога