Есть несколько типичных ошибок, которые совершают начинающие райдеры, но эта, пожалуй, самая распространенная.

Зима, дача, компания из нескольких веселых мужчин выбралась на окрестные холмы покататься на снегоходах... Что же может пойти не так? Давайте начистоту: в таких ситуациях почти всегда что-то идет не так. Заметим, что сама местность не очень располагает катаниям на мототехнике — торчащими из земли обломками деревьев усеян довольно сложный рельеф.

Все идет неплохо, пока катающийся сохраняет осторожность и поддерживает невысокую скорость движения — его реакции хватает, чтобы сообразить, что произойдет дальше. Но, опьяненный ездой, снежными брызгами, ревом мотора и криками друзей, он открывает газ... Кульминация ждет нас на последних секундах ролика. Они же расскажут нам, что, к счастью, все закончилось хорошо.

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«За рулем» можно смотреть на RuTube.

Видео: ВКонтакте / Главная дорога