Знаете, что это за ЗИЛ? Секретные советские и российские проекты

ЗИЛ-4102 — это последний правительственный лимузин, разработанный в Советском союзе для Горбачева. Он сменил брежневский ЗИЛ-4104, который, по меркам лимузинов, был еще вполне новым, но Михаил Сергеевич хотел машину подемократичнее. Первые два опытных образца были готовы в 1988 году. Забавно, что на заводе их окрестили «Миша» и «Рая» — по именам последнего советского генсека и его супруги...
Это лишь один из экспонатов выставки «Дизайн под грифом „Секретно“, которая открылась в Москве на ВДНХ, в музее Гаража особого назначения. Около пятисот эскизов, 23 макета и несколько прототипов советских и российских лимузинов — экспозиция показывает столетнюю историю отечественных конструкторских разработок машин для первых лиц государства.
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Видео: Youtube / MotorProject