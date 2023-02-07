Кто больше всех отправляет бронетехники в зону СВО — журнал За рулем

Кто больше всех отправляет бронетехники в зону СВО

Предприятие четко следует плану производства и поставок, снабжая войска боевыми машинами.

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Как заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, «Курганмашзавод» выполнил оборонзаказ на бронетехнику для спецоперации в срок.

На заводе изготавливают такие машины, как ставшие легендарными БМП-3 — одна из лучших БМП в мире, а также десантные БТР-МДМ и БМД-4М.

«Курганмашзавод» — это один из главных производителей современных бронетранспортеров в стране, а также боевых машин пехоты и другой техники. От его работоспособности во многом зависит снабжение армии необходимыми для спецоперации машинами.

Кто больше всех отправляет бронетехники в зону СВО

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Сегодня он (завод) успешно работает в составе «Высокоточных комплексов», поставляет необходимую для СВО бронетехнику, своевременно выполнил в 2022 году ГОЗ на поставку БМП-3, десантных БТР-МДМ и БМД-4М», — сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Ранее «Курганмашзавод» входил в концерн «Тракторные заводы», который чуть не разорился из-за множества непрофильных активов, разбросанных по всей стране.

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Мы буквально спасли легендарный завод от остановки и банкротства», — говорит Чемезов.

Но после передачи завода «Высокоточным комплексам» госкорпорации «Ростех» в 2018 году завод превратился в одно из основных предприятий оборонного комплекса России.

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Фото: «Курганмашзавод»

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