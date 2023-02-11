Ради хайпа: школьник организовал поджог машины

Материалы по темеВодитель намеренно врезался в машину полицейских. А те не в обиде
17-летний школьник из Омска захотел прославиться в соцсетях, засняв видео с поджогом чужой машины. Выбор пал на Nissan Tiida 33-летнего омского врача.
Несовершеннолетний предложил двум знакомым (2003 и 2004 годов рождения) за деньги осуществить его задумку. Машину облили бензином и подожгли. Пострадали салон, капот и моторный отсек Ниссана, а также фонарь соседнего автомобиля.
Материалы по темеПроголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Появился доступный видеорегистратор сверхвысокого разрешенияЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
К слову, после выполнения задания исполнители вознаграждения не получили.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества».
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: Управление МВД России по Омской области
Фото: Depositphotos