Ради хайпа: школьник организовал поджог машины

Но не своей (как делают блогеры), а чужой.

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17-летний школьник из Омска захотел прославиться в соцсетях, засняв видео с поджогом чужой машины. Выбор пал на Nissan Tiida 33-летнего омского врача.

Несовершеннолетний предложил двум знакомым (2003 и 2004 годов рождения) за деньги осуществить его задумку. Машину облили бензином и подожгли. Пострадали салон, капот и моторный отсек Ниссана, а также фонарь соседнего автомобиля.

К слову, после выполнения задания исполнители вознаграждения не получили.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества».

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Источник: Управление МВД России по Омской области

Фото: Depositphotos