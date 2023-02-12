Нога из багажника до смерти напугала соседей по потоку

Увидев в приоткрытом багажнике изящную женскую ножку, водители стали звонить в полицию.

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Nissan Murano ехал по улицам Шанхая с полуоткрытым багажником, где отчетливо вырисовывалась женская нога. Водитель, что ехал сзади, «запротоколировал» все тщательно на мобильный телефон и стал звонить в полицию.

Полиция из отделения Шанхайского муниципального бюро общественной безопасности стала расследовать инцидент и быстро нашла водителя, мистера Вана.

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Оказалось, что Ван перевозил деревянный стол из дома друга, и из-за небольшого объема багажника дверь не могла нормально закрыться. Чтобы деревянный стол не вывалился по дороге, Ван попросил свою жену Лу сесть в багажник и поддерживать этот стол. Согласитесь, решение, мягко говоря, странное. Наш водитель просто бы подвязал стол веревочкой.

В итоге полиция оштрафовала водителя на 100 юаней (около 1000 рублей).

Клиент снял первую поездку в беспилотном такси (выглядит жутковато).

«За рулем» можно смотреть на YouTube.

Источник: autohome.com.cn



Фото: Depositphotos





