При оплате штрафа ошибся в реквизитах? Вот что решил суд

Человек оплатил штраф, но ошибся в цифре реквизитов. Штраф не дошел до казны, и в отношении автомобилиста возбудили дело за его неуплату.
Мировой суд назначил наказание по ч. 1 ст. 20.25 КоАП в виде штрафа в двукратном размере.
После долгих мытарств дело дошло до Верховного суда, который согласился, что штраф не был уплачен в установленные законом сроки. Но отметил, что в данном случае имеются основания для отмены решений, принятых ранее в отношении нарушителя.
В соответствии со статьей 2.9 КоАП при малозначительности совершенного административного правонарушения органы, уполномоченные решить дело, могут освободить гражданина от ответственности и ограничиться устным замечанием.
В данном случае нарушитель штраф оплатил и предоставил квитанцию, в которой указано назначение платежа, номер постановления и паспортные данные плательщика. Но из-за ошибки деньги ушли не тому получателю. Все это позволяет сделать вывод, что хотя его действия содержат признаки правонарушения, но они малозначительны.
На этом основании ВС отменил все решения нижестоящих судов и прекратил дело за малозначительностью.
- В этих случаях предусмотрен штраф за движение задним ходом.
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Источник: «Российская газета»
Фото: pixnio.com
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